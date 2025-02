Controlli ad Alatri e dintorni nel finesettimana: cosa emerge

Prosegue l’attività degli uomini dell’Arma di Alatri che nell’ultimo fine settimana hanno implementato le attività istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati in genere.

Il report completo

Nei comuni di Alatri, Veroli, Boville Ernica e Vico nel Lazio, si è dato corso a controlli messi in atto da parte dei militari dell’Arma, le cui risultanze operative hanno consentito di deferire alle autorità competenti 1 persona ai sensi dell’art. 186 c. 7 del C.d.S. (rifiuto dell’accertamento alcolimetrico) con contestuale ritiro della patente di guida; segnalare 1 persona alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Inoltre, sono stata elevate 7 violazione di norme al C.D.S., effettuate 2 perquisizioni personali, controllati 31 veicoli ed identificate 78 persone nonché sono stati controllati luoghi di ritrovo e 3 esercizi di pubblico intrattenimento.

Tali risultati sono il frutto dell’impegno dell’Arma volto a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali insistenti nel territorio, che continuerà anche nel prossimo futuro al fine di fornire una sempre maggiore cornice di sicurezza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.