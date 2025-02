Da Albano Laziale a Sanremo come massaggiatore Vip, Daniele: “Un’esperienza straordinaria”

“Sarà un’esperienza straordinaria“: così Daniele Aldrighetti, massaggiatore di Albano Laziale, commenta l’imminente avventura sanremese.

Da Albano Laziale a Sanremo come massaggiatore Vip: le dichiarazioni di Daniele Aldrighetti, fondatore del centro benessere Amesté

Il massaggiatore di Albano Laziale, infatti, è stato scelto come massaggiatore per i Vip al Festival di Sanremo, che inizierà il prossimo 11 febbraio. Ecco cosa ci ha detto, rilasciandoci una breve intervista.

L’intervista

Cosa si prova ad essere scelto come massaggiatore Vip al Festival di Sanremo?

“Essere scelto come massaggiatore per i VIP al Festival di Sanremo è un’esperienza straordinaria. Avrò l’opportunità di lavorare con alcune delle persone più talentuose e influenti del mondo dello spettacolo. Ogni sessione di massaggio sarà un viaggio unico, mirato a ridurre lo stress e migliorare il benessere dei miei clienti durante un evento così impegnativo”.

Un incarico decisamente importante, cosa comporta questa scelta per la tua carriera?

“Sapere di contribuire al rilassamento e alla performance dei vari volti noti di Sanremo che si affideranno alla mia prestazione mi fa sentire parte integrante del loro successo. Questo incarico ha confermato la mia passione per il mio lavoro e mi ha dato una motivazione ancora maggiore per continuare a crescere e migliorare come massaggiatore professionale”.

Qual è la tecnica che usi prevalentemente?

“La tecnica che uso è il deep tissue (massaggio cervicale profondo) che consiste nel disattivare i punti che provocano il dolore, con l’ausilio del fuoco controllato e la moxibustione. (Ovviamente ogni trattamento viene personalizzato in base all esigenze)“.

Vuoi ringraziare qualcuno per questa nuova avventura?

“Ringrazio il team e le agenzie che lavorano a Sanremo per la fiducia riposta in me e non vedo l’ora di poter offrire i miei servizi“.

Ma approfondiamo la sua fugura professionale. Daniele Aldrighetti è un élite partner therapist e spa manager, riconosciuto dall’Ordine dei Massaggiatori. Ha conseguito l’attestazione come Spa Manager con Lifexcellence/World Spa International e l’abilitazione come pranoterapista con A.mi International. È anche il fondatore del Centro Benessere Amesté ad Albano Laziale, nella top 10 dei centri benessere del Lazio, con tutte recensioni decisamente più che positive su Google.