Roma. Villa Gordiani, in fiamme una struttura con giochi per bambini

La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle ore 23,30 fi ieri, 8 febbraio 2025,0in via Prenestina all’interno del parco di villa Gordiani, le squadre di Tuscolano II 12/A e La Rustica 10/A con al seguito l’Autobotte per l’incendio di una struttura in legno,

Villa Gordiani, in fiamme una struttura con giochi per bambini: intervengono i Vigili del Fuoco

La struttura andata in fiamme conteneva giochi per i bambini. All’arrivo dei soccorritori l’incendio ormai generalizzato aveva coinvolto anche l’area esterna dove erano posizionati ulteriori strutture ricreative.

Sul posto le forze dell’ordine, Polizia e Polizia urbana. Non si conosce la natura dell’incendio; potrebbero seguire aggiornamenti.