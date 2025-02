È di ieri pomeriggio l’intervento di una pattuglia dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, nei pressi di via della Magliana, a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Centrale Operativa “Lupa” per il controllo di un motoveicolo in presunto stato di abbandono.

Roma, moto abbandonata con oltre 40 dosi di droga: indagini in corso, i dettagli

Giunti sul posto, gli agenti hanno avviato le prime verifiche sul telaio del mezzo, che si presentava privo di targa.

Accertata la provenienza furtiva del motoveicolo, gli operanti hanno proseguito con ulteriori controlli, rinvenendo nel vano sotto la sella due sacchetti contenenti 46 bustine separate, contenenti una sostanza presumibilmente stupefacente e che, dalle successive analisi, è risultato essere cocaina per un totale di 38 dosi, più ulteriori 8 dosi di un mix di sostanze varie, il tutto già confezionato e pronto per essere distribuito .

Eseguito il sequestro del veicolo e delle dosi, sono state avviate le ulteriori indagini del caso, tuttora in corso, per ricostruire la provenienza della droga e individuare i responsabili del traffico illecito.