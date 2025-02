Controlli a Frosinone e Fiuggi: ecco cosa emerge, il report

Proseguono senza sosta, come disposto dal Questore Morelli, i servizi straordinari di controllo del territorio nella nostra provincia per prevenire e contrastare i reati predatori, con particolare riferimento a rapine e furti in abitazione, nonché quelli relativi alla violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti.

Controlli a Frosinone e Fiuggi, ecco cosa emerge: i dettagli

A Frosinone nel pomeriggio del 6 febbraio u.s., è stato istituito un servizio interforze di controllo del territorio, a cui hanno preso parte operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza.

I controlli, come negli ultimi tempi, si sono svolti nella parte bassa del capoluogo ed hanno riguardato principalmente il quartiere “Scalo”; Nel corso dell’attività, un uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e per questo è stato segnalato alla locale Prefettura. Le persone identificate sono state oltre 160, è stata controllata la regolarità di circa 50 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Nella serata di ieri, l’attività ha interessato la città di Fiuggi, Gli operatori del locale Commissariato di P.S., coadiuvati da una unità Cinofila proveniente da Nettuno e da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio”, hanno effettuato controlli che hanno interessato le principali arterie stradali che raggiungono il centro cittadino, in particolar modo i vicoli del centro cittadino.

In questo ultimo, in piazza Spada, grazie all’infallibile fiuto del cane della Squadra Cinofili di Nettuno, è stata rinvenuta, occultata tra le sterpaglie, della sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo lordo di 0,4 grammi.

Nel complesso, il servizio posto in essere a Fiuggi, ha permesso di verificare la regolarità di circa 60 veicoli e di controllare circa 110 persone, di cui circa 20 con precedenti di polizia.

L’attenzione della Polizia di Stato resta alta, per prevenire e contrastare la recrudescenza di reati e garantire una serena convivenza sociale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio