Colleferro, da oggi la mostra “L’ALTRA ME”: i dettagli

Colleferro – L’associazione La Via dell’Arte è lieta di annunciare l’apertura della mostra “L’ALTRA ME”, che avrà luogo dall’8 al 22 febbraio 2025 presso il suo spazio espositivo in via Giacomo Leopardi 21, Colleferro.

I dettagli sulla mostra

La mostra ospita le opere di due talentuose artiste, Manila Vitale e Silvia Gizzi, che presentano una visione unica e personale dell’arte contemporanea.

Manila Vitale, artista poliedrica di origini salernitane e mantovane, è cresciuta nella provincia romana. Dopo aver vissuto in Turchia, Olanda e Irlanda, nel 2015 si trasferisce a Torino, dove risiede per nove anni prima di stabilirsi a Colleferro. Attualmente, Manila lavora come pittrice e muralista, dedicandosi anche all’insegnamento con ragazzi disabili. Le sue opere sono influenzate da una ricca esperienza artistica e dalle sue radici familiari, in particolare

dal padre aviatore che condivide la passione per la pittura e la scultura. Manila ha avuto una carriera artistica variegata: ha lavorato come giocoliera, ha fatto parte di un corpo di ballo inclusivo, ha collaborato con la violinista Adele Madau e ha recitato in cortometraggi. Nel 2021, ha vinto il secondo premio al concorso Internazionale di Pittura Metropoli di Torino con l’opera “Wedding Flowers”. Le sue opere fondono fotografia e pittura,

creando un linguaggio visivo originale e coinvolgente.

Silvia Gizzi, nata nel 1995 a Carpineto Romano, è un’artista multidisciplinare che esplora diverse forme d’arte, dalla lavorazione dei metalli alla pittura acrilica, dal fumetto sociale alla fotografia. Fin da giovane, Silvia è attratta dalla potenza dei colori e le sue opere riflettono un forte impegno sociale. Tra i suoi progetti più significativi c’è DISAGE, un’iniziativa che invita a reinterpretare il disagio come un’opportunità di connessione e crescita personale. Con l’opera “A-VOLTI”, Silvia racconta storie di vita urbana attraverso volti sfranti, dando voce a chi vive ai margini della società. Ha presentato la sua installazione “Conducibilità Materica” al Museo MUG di Latina, utilizzando il ferro per esprimere emozioni e relazioni umane. Inoltre, il progetto “Stracci Umani”, realizzato con stoffe donate da sartorie sociali, celebra l’empowerment femminile.

Silvia utilizza l’arte come mezzo di cambiamento e riflessione, esplorando il valore della diversità e l’importanza delle storie umane.

La mostra “L’ALTRA ME” rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il lavoro di due artiste che, attraverso le loro esperienze e visioni, invitano il pubblico a riflettere su temi di identità, disagio e connessione sociale.

Informazioni sulla mostra:

Date: 8 – 22 febbraio 2025

Luogo: Associazione La Via dell’Arte, Via Giacomo Leopardi 21, Colleferro

Inaugurazione e apertura al pubblico: Ogni Giovedì e Domenica dalle 17:00 alle 18:00 per

tutta la durata della mostra

Maggiori info nella locandina in evidenza