Ciociaria, un arresto per droga: cocaina e oltre 5mila euro in casa

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato di Frosinone ha tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo residente in una cittadina della provincia.

Ecco cosa emerge dalla perquisizione

Nell’abitazione dello stesso, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile rinvenivano, nel corso di una perquisizione, 1786 grammi di cocaina, la somma di denaro contante per un totale di € 5.080,00 e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo, su disposizione del P.M. di turno della Procura di Frosinone, veniva collocato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.