Velletri – Riaperto il Punto Nascite all’ospedale Colombo oggi, 7 febbraio 2025: la dichiarazione del sindaco, Ascanio Cascella.

“Dalle parole ai fatti: riaperto il Punto Nascite a Velletri. Oggi è stato compiuto un grandissimo passo in avanti per la valorizzazione e lo sviluppo dell’ospedale Colombo di Velletri. Purtroppo il nostro nosocomio non è stato solamente depredato della possibilità di far nascere i bambini a Velletri, ma è stato anche vittima di numerose chiusure e riduzioni di servizi essenziali.

I cittadini hanno creduto negli impegni assunti mettendo fine a una politica miope e infedele alle necessità della città.

Questo importante risultato per il nostro ospedale sarà anche di slancio per il prosieguo della programmazione, che nel piano aziendale della Asl RM6, approvato nella Conferenza Locale per la Sanità del 3 luglio 2024, prevede l’attivazione di nuovi posti di Geriatria.

Ringrazio a nome di tutta la città il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’Assessore regionale Giancarlo Righini che hanno sempre creduto e sostenuto questo progetto e lo hanno reso possibile. Il mio ringraziamento va anche a tutta la governance della Asl Rm6 e a tutto il personale medico e sanitario dell’ospedale Colombo”. – Così in una nota stampa il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.