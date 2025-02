Piedimonte San Germano – Tragedia in provincia di Frosinone questa mattina, 7 febbraio 2025: una donna è stata ritrovata senza vita dopo l’allarme lanciato dalla figlioletta a scuola.

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, la bimba sarebbe arrivata a scuola senza la madre: l’insegnante, insospettita da questa circostanza, ha chiesto alla piccola come mai fosse sola.

La bambina avrebbe quindi risposto che la madre era caduta e non si era più rialzata. La maestra ha immediatamente chiamato i soccorsi: purtroppo per la donna, che avrebbe causato un malore, non c’è stato nulla da fare.

Foto di repertorio