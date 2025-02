Roma Est – Il giardino della scuola in una grave situazione di degrado: la denuncia del Comitato CdQ CATT COLLE DEGLI ABETI, di cui riportiamo il comunicato stampa.

La Redazione di Casilina News garantisce il diritto di replica a chiunque volesse controbattere.

La denuncia del Comitato

Il Comitato CdQ CATT COLLE DEGLI ABETI esprime profonda preoccupazione per la grave situazione di degrado e pericolo che da tempo affligge il giardino del plesso Romero, sito in Via A. Romero, e appartenente all’I.C. Emma Castelnuovo.

L’area esterna, fondamentale per la formazione e il benessere degli studenti, risulta interdetta a causa di numerosi avvallamenti e smottamenti del terreno, con conseguente impossibilità per i bambini di svolgere attività all’aria aperta. Tale situazione che si protrae da mesi è verosimilmente riconducibile a infiltrazioni d’acqua che minano la stabilità del muro confinante e delle strutture sovrastanti, mettendo a serio rischio l’incolumità di alunni, docenti e personale scolastico.

Nonostante le ripetute segnalazione da parte dei genitori, presidenza dell’istituto e il presente Comitato, le istituzioni competenti non hanno provveduto ad alcun intervento risolutivo. In Particolare l’Assessore alla Scuola e alla Formazione di Roma Capitale, Claudia Pratelli e l’Assessore all’Edilizia Scolastica del Municipio VI, Chiara Del Guerra, al momento non sono state in grado di fornire alcuna informazione concreta in merito ai tempi e alle modalità di ripristino dello stato dei luoghi.

Il Comitato vuole denunciare con forza la disparità di trattamento con altre scuole del territorio ove lavori di manutenzione e interventi urgenti vengono realizzati con tempestività mentre il plesso Romero viene sistematicamente ignorato e i lavori procrastinati sin die. Tale e inaccettabile inerzia lede il sacrosanto diritto degli studenti di fruire di un ambiente scolastico sicuro e salubre e alimenta un sentimento di abbandono e frustrazione nella comunità scolastica che nasce da un contesto popolare e quindi bisognosa altresì di maggiore attenzione.

Il Comitato chiede pertanto alle autorità competenti di assumere con URGENZA le proprie responsabilità e di avviare i lavori necessari al ripristino del giardino del Plesso Romero con cortese massima sollecitudine.

Qualora tale richiesta dovesse rimanere in ascoltata ci riserveremo il diritto di intraprendere ogni altra forma di protesta lecita , inclusa la presentazione di un esposto all’autorità giudiziaria per l’individuazione dei responsabili oggettivi e soggettivi del mancato intervento.