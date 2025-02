Fondi, bimbo di tre anni si sente male in piscina e muore

Fondi – Tragedia in provincia di Latina: un bimbo di tre anni ha accusato un malore fatale durante il corso di nuoto.

Tragedia in provincia di Latina: bimbo si sente male e muore in piscina

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il bimbo si sarebbe sentito male durante un corso di nuoto, gestito da un istruttore. Inutile la corsa in ospedale: per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Dolore e cordoglio nella comunità di Itri, dove il bimbo era residente.

Disposta l’autopsia per chiarire l’origine del malore, aperta un’inchiesta: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio