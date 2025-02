La fortuna bacia la provincia di Frosinone: colpo da 100mila euro a Supino!

La fortuna bacia il Lazio con il 10 e Lotto: come riporta Agipronews, colpo da 100mila euro a Supino, in provincia di Frosinone, nel concorso di martedì 4 febbraio 2025, grazie a un 9 “Doppio Oro”.

A Olevano Romano, in provincia di Roma, vinti inoltre 50mila euro con un 9 “Oro”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 32,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 392,5 milioni da inizio anno.

