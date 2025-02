Roma. Ubriaco, imbocca una strada contromano in pieno centro storico: denunciato

Nella notte tra venerdì e sabato, nel corso dei consueti controlli sul territorio per contrastare i fenomeni della malamovida e a tutela della sicurezza stradale, una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Centro Storico, ha sorpreso il conducente di un motoveicolo Honda SH 300 , intento a imboccare via della Vetrina in senso vietato.

Interviene la Polizia Locale di Roma Capitale

Subito bloccato dagli agenti, dai successivi controlli di rito, il motoveicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa e il ragazzo alla guida, un ventitreenne italiano, sottoposto agli accertamenti per la rilevazione di sostanze alcoliche, è risultato positivo, con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore a quello consentito.

Oltre alle sanzioni previste per guida in senso vietato e per mancanza di assicurazione, pari ad un ammontare di più di mille euro, nei suoi confronti sono scattate le misure del sequestro del mezzo, oltreché la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Ai sensi del nuovo codice della strada, un ulteriore verbale previsto anche per il proprietario, per non aver verificato l’esistenza di copertura assicurativa del veicolo in circolazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.