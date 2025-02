Paliano, malore in campo: paura per Filippo Tajani, il figlio del Ministro degli Esteri

Paliano – Malore per il figlio del Ministro Tajani durante una partita: incontro sospeso, interviene un’eliambulanza.

Stando a quanto si apprende attualmente, le condizioni del ragazzo non destano preoccupazioni: il fatto è accaduto allo stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano, durante il primo tempo, dopo uno scontro molto duro tra due calciatori.

La solidarietà della Società Polisportiva Città di Paliano e del sindaco Alfieri

Il comunicato ufficiale della Società Polisportiva Città di Paliano diramato sui sociale: “La Società Polisportiva Città di Paliano in concordata decisione con la Società SSD Ferentino Calcio ARL, comunica la sospensione della gara che metteva oggi di fronte i due club nell’incontro valevole per la 20ª giornata del campionato di Eccellenza, a causa di un malore che ha colpito al 38′ della prima frazione di gioco il calciatore del Ferentino, Filippo Tajani, prontamente elitrasportato in ospedale.

La Società Polisportiva Città di Paliano porge tutta la vicinanza al club ospite e ci tiene ad augurare una rapida guarigione al ragazzo”

Le parole di vicinanza del sindaco di Paliano, Domenico Alfieri: “Questa mattina ero presente a vedere la partita Paliano-Ferentino. Attimi di sgomento ci hanno travolto dopo il malore capitato al giocatore del Ferentino Filippo Tajani, figlio del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio che ci ha fatto gradita visita pochi mesi fa in Municipio. Grazie a Dio nessun dramma è avvenuto e le condizioni di Filippo sono rassicuranti. Volevo esprimere da parte di tutta la Comunità Palianese gli auguri di pronta guarigione a Filippo che tornerà più forte di prima!”.

Foto dalla pagina Facebook di Domenico Alfieri