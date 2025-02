Roma – Nella serata di ieri, 2 febbraio 2025, un ragazzo minorenne è stato soccorso in strada con ferite da arma da taglio.

Roma, minorenne accoltellato per rapina: portato in ospedale in codice rosso. Il fatto in via Flavio Biondo

Stando alle prime ricostruzioni sul caso, il giovane sarebbe stato accoltellato durante una rapina in strada, perpretata da persone a lui sconosciute. Il fatto è accaduto in piazza Flavio Biondo, intorno alle 20:30.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’associazione Codici, di cui riportiamo il comunicato stampa.

Il comunicato stampa

L’associazione Codici esprime forte preoccupazione per l’accoltellamento avvenuto nella serata di ieri nel quartiere Monteverde a Roma. Un ragazzo di 16 anni è stato ferito nel corso di una tentata rapina, stando a quanto avrebbe riferito agli agenti di Polizia in piazza Flavio Biondo, di fronte alla stazione ferroviaria di Trastevere.

“Confidiamo nel lavoro degli investigatori affinché gli aggressori vengano individuati – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed al tempo stesso lanciamo un appello al Prefetto. Quanto accaduto è grave e preoccupante. Ci sono diversi aspetti da chiarire, a cui si aggiunge la questione centrale della sicurezza. Sempre più persone hanno paura di girare per Roma, soprattutto la sera. Il timore di subire una rapina è diffuso e fatti come quello avvenuto a Monteverde non fanno che alimentare questo clima di insicurezza. Chiediamo al Prefetto di prendere atto della grave situazione che si è ormai creata e di adottare tutte le misure necessarie per tutelare i cittadini. Tra l’altro siamo in un periodo anche particolare per via del Giubileo. L’attenzione su Roma è ancora più alta ed episodi come l’accoltellamento del giovane della sera scorsa rischiano di dare un’immagine di città pericolosa all’estero”.

Foto di repertorio