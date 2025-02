Sabato 8 febbraio 2025 alle ore 17.30 a Colleferro, (RM) presso la Libreria C&C Catena, via Consolare Latina 69, Andrea Appetito presenterà il suo nuovo libro I Figli della Notte, Lamantica Edizioni, nell’ambito della rassegna Autori in Libreria 2025 ideata dall’Associazione Culturale Gruppo Logos in collaborazione con la Libreria C&C Catena.

L’incontro con l’autore è un momento unico ed entusiasmante di scambio e approfondimento, capace di ravvivare l’interesse per la lettura.

Il libro

In un mondo distopico che potrebbe essere collocato ovunque, una ragazzina ossessionata dal dovere di liberare un padre semisconosciuto da un’ingiusta detenzione, scappa da una metropoli grigia e autoritaria per lanciarsi all’arrembaggio della Nave che tiene prigioniero suo Padre. Ogni tentativo di affondarla è un tentativo di riemergere dall’oscurità di una realtà catastrofica dove la disobbedienza civile viene punita con l’incarcerazione in una prigione galleggiante. Solo i figli della notte, ragazzini rimasti orfani e dediti alla pirateria, hanno il coraggio di ribellarsi all’ordine costituito.

L’Autore

Andrea Appetito (Roma, 1971) ha pubblicato Cluster Bomb (Altrastampa edizioni, 2002) e partecipato a un’antologia di racconti sulla città di Roma intitolata Allupa allupa (DeriveApprodi, 2006). Ha scritto L’eredità, un testo teatrale tradotto in portoghese e messo in scena nel 2006 a Rio de Janeiro. Ha realizzato, insieme a Christian Carmosino, alcuni cortometraggi e il film-documentario L’ora d’amore (2008). È autore del romanzo Tomàs (Effigie, 2017) e della raccolta di racconti Vietato calpestare le rovine (Effigie, 2019).