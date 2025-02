Roma-Eintracht, disordini durante la partita: denunciati sei tifosi romanisti

Gli approfondimenti investigativi tesi a risalire all’identità degli autori di episodi di intemperanza registrati all’interno dello stadio in occasione della partita Roma-Eintracht Francoforte disputatasi lo scorso 30 gennaio allo stadio Olimpico sono scattati, a cura del Commissariato di PS Prati, già nelle ore immediatamente successive all’evento sportivo.

Gli approfondimenti investigativi dopo la partita

Sono sei i soggetti a cui è stata data un’identità, di cui tre per il lancio di artifizi pirotecnici in direzione del settore ospiti, uno per scavalcamento ed uno per invasione di Campo.

Per il sesto tifoso è scattata invece la denuncia per resistenza al pubblico ufficiale, in quanto agevolato l’autore dello scavalcamento avvenuto nel settore Tevere sud a riguadagnare l’interno degli spalti, sottraendosi agli agenti che l’avevano un primo momento fermato.

L’autore dello scavalcamento aveva invaso il terreno di gioco nel settore Curva Sud nel tentativo di recuperare la maglia di uno dei calciatori. Lo stesso è stato già sottoposto a Daspo dal Questore di Roma per la durata di tre anni.

Per tutti gli altri è stata avviata l’istruttoria per l’adozione dello stesso provvedimento amministrativo che vieterà l’accesso all’impianto sportivo ed alle aree pertinenziali allo stesso in occasione delle manifestazioni calcistiche, per una durata che sarà ritenuta congrua, all’esito dell’adozione del provvedimento, in base alla gravità ed alle circostanze delle condotte poste in essere.

Gli approfondimenti investigativi da parte del Commissariato di PS Prati proseguono al fine di riscontrare l’identità di ulteriori soggetti che si sono evidenziati nel corso dell’evento all’interno dello Stadio per atti contrari al regolamento d’uso e dalle norme penalmente rilevanti che regolamentano la condotta degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive.

I provvedimenti adottati e la tempestività con la quale si è addivenuti agli stessi sono espressione della strategia della Questura di Roma che, come noto, mira a garantire la migliore accessibilità e fruibilità degli impianti e degli eventi sportivi, ma che allo stesso tempo non prevede tolleranza per ogni gesto o comportamento che possa turbare il buon esito degli stessi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

