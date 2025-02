“Una riforma che mira a tutelare la salute dei cittadini e garantire loro un servizio primario”.

La dichiarazione completa

Così Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino commenta il sostegno del partito alla proposta di riforma che punta a ridefinire e rafforzare il ruolo dei Medici di Medicina Generale (MMG), noti anche come medici di famiglia.

Questa iniziativa, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), costituisce un passaggio fondamentale per modernizzare l’assistenza territoriale e realizzare un sistema sanitario più vicino alle esigenze dei cittadini.

“I nostri concittadini devono poter avere a disposizione un servizio sanitario efficiente- prosegue Coronas – che li metta al centro e li segua nei percorsi di cura anche mettendoli in contatto con medici specialisti, in base alle necessità del paziente. Non dimentichiamo che, soprattutto al nord del Comune, si sono verificati disagi e disservizi in merito alla mancanza di medici, strutture e altri deficit. In questo modo, anche le persone più fragili avranno dei sostegni in più. Sosteniamo con forza questa proposta che porterà benefici non solo al territorio di Fiumicino ma su tutto il territorio nazionale”.