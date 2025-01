Pofi. Va al bar nonostante i domiciliari: portato in carcere un 77enne

Doveva espiare una pena in regime di detenzione domiciliare per reati contro la persona.

Va al bar nonostante gli arresti domiciliari: portato in carcere un 77enne di Pofi, in provincia di Frosinone

Questo è quanto era stato disposto dal Tribunale di Frosinone a carico di un 77enne di Pofi (FR) il quale, avendo violato le prescrizioni impostegli, in particolare per essersi recato presso un bar di Ripi (FR), Comune nel quale non poteva recarsi in seguito ad un provvedimento di rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio, su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone è stato tratto in arresto.

I militari della locale Stazione hanno notificato all’uomo il “decreto di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare con contestuale carcerazione” e dato esecuzione al provvedimento, conducendo il 77enne presso la casa circondariale di Frosinone, dove dovrà continuare ad espiare la citata pena detentiva.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

