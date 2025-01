Roma – Proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell’area condominiale in via Giana Anguissola, dopo il crollo della gru da cantiere.

Roma, operazioni di messa in sicurezza dell’area condominiale in via Giana Anguissola. Sul posto i Vigili del Fuoco

Diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma e dei nuclei specializzati sono ancora impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area condominiale in costruzione in Via Giana Anguissola, zona Ardeatino, in cui è avvenuto il crollo di una gru fissa da cantiere lo scorso 28 gennaio.

Sono iniziate ieri mattina le operazioni di smantellamento della gru adagiatasi su un edificio a seguito del crollo. Si stanno completando le operazioni di messa in sicurezza delle strutture coinvolte, con la rimozione delle parti pericolanti.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo