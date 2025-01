La sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato nel tardo pomeriggio di ieri, 30 gennaio 2025, alle ore 18:30 la squadra 27/A di Velletri con il nucleo SAF ed il nucleo Sapr, per la ricerca di un ragazzo.

Si perde nei dintorni di Monte Artemisio: paura per un giovane nel tardo pomeriggio di ieri, intervengono i Vigili del Fuoco

Il giovane si era allontanato da casa verso Monte Artemisio ed è stato ritrovato, grazie alla geolocalizzazione del proprio cellulare, verso le 21:00 dal personale VVF, in collaborazione con i Carabinieri e la PC di Lariano.

La persona era in buono di salute stato eccetto la probabile slogatura di una caviglia: a tal riguardo è stato trasportato per circa 700 mt in spalla non potendo camminare ed è stato consegnato al personale medico del 118 per tutte le cure del caso.