Spaccio di droga a Velletri, arrestati tre uomini

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri unitamente alla Stazione Carabinieri di Velletri, nell’ambito di un regolare servizio esterno volto a contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti nell’area veliterna, nella mattinata dello scorso 24 gennaio 2024, avendo fondato motivo di ritenere che potessero essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno eseguito tre perquisizioni nel centro storico di Velletri nonché nelle zone delle case popolari, aree di maggiormente sensibili e largamente interessate dal fenomeno in parola.

Blitz antidroga a Velletri: ecco cosa emerge

Nel corso delle operazioni, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente: gr.2155,00 di hashish, gr. 18 di cocaina nonché materiale atto al confezionamento e denaro contante, e denunciate a piede libero una quarta persona per concorso nell’attività di spaccio.

All’esito di suddetta attività è stata documentata una puntuale e prospera attività di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish e cocaina più volte ceduta agli acquirenti, talvolta anche a credito ed in quantitativi significativi per importi di migliaia di euro, ad opera di giovanissimi ragazzi di origine veliterna, rumena e spagnola.

Ai 3 arrestati è stato contestato, a vario titolo, il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina.

L’incessante attività d’indagine posta in essere dal Nucleo Operativo della Compagnia di Velletri ha consentito di individuare e ricostruire diverse piazze di spaccio insistenti sul territorio operando mirati servizi perlustrativi svolti da questo comando per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, e con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle attività due indagati sono stati tradotti presso i propri domicili in regime di arresti domiciliari.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo