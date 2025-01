Indagini in corso sugli autori delle frasi apparse nella notte a Roma: ecco cosa sta succedendo.

Giorno della Memoria, frasi contro Ong a Roma: indaga la Digos, ecco cosa è successo

Sono in corso le indagini da parte della Digos per risalire alle identità autori delle frasi contro le Ong. Le frasi sono apparse in occasione del Giorno della Memoria, proiettate nella notte su una parete della Piramide Cestia e sul Palazzo della Fao a Roma.

Al vaglio le immagini delle videocamere di sorveglianza. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

