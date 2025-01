Colleferro – 87° anniversario dello scoppio della fabbrica di tritolo: le iniziative per la giornata di mercoledì, 29 gennaio 2025.

Colleferro, 87° anniversario dello scoppio della fabbrica di tritolo: le iniziative

Mercoledì 29 Gennaio 2025 ricorre l’87° anniversario dello scoppio della fabbrica di tritolo.

La mattina alle ore 9.00 si terrà la commemorazione dei Caduti in quel tragico evento presso il monumento a loro dedicato in via Latina.

Nello stesso giorno, dalle ore 14.30, sarà possibile visitare l’antica fabbrica BPD secondo le modalità descritte nel seguente link:

Alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale Vittorio Veneto, si esibirà in concerto la Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Alle ore 19.15 si terrà la posa della prima pietra della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Colleferro, presso il Consorzio Area P.I.P. (ex piani artigianali).

Fonte testo e locandina in evidenza: Comune di Colleferro su Facebook

