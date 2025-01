Roma – La scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Alessandrino, Torre Maura, Centocelle e Gordiani, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno identificato 156 persone, controllato 89 veicoli, denunciato 4 persone.

Ecco cosa emerge dai controlli nella periferia capitolina

Nello specifico, i Carabinieri, con il supporto di personale delle S.I.O. dell’8° Reggimento Lazio e del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno denunciato un 46enne italiano trovato in possesso di 15 g di crack, 2 g di hashish e 1.385 euro, e un 62enne marocchino sorpreso a vendere in strada fuochi pirotecnici senza autorizzazioni.

Nel corso di mirati posti di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno anche denunciato un 21enne italiano trovato alla guida di un veicolo con patente mai conseguita.

I Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina, invece, hanno denunciato un 51enne trovato in possesso di 14 g di marijuana e di una replica di pistola a tamburo con 5 colpi a salve, di cui due esplosi.

Segnalati alla Prefettura di Roma 4 giovani trovati in possesso di modiche quantità di hashish, per uso personale.

Effettuati anche controlli, con l’ausilio dei Carabinieri Forestali, a 3 attività commerciali senza riscontrare alcuna irregolarità.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

