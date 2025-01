Roma – Ancora disordini nel carcere minorile di Casal del Marmo, aggredito un agente: la denuncia del Sindacato FP CGIL Roma e Lazio.

La denuncia del Sindacato

Un gruppo di detenuti minorenni scavalcano le recinzioni e cercano di dileguarsi cercando vie di fuga lungo tutto l’istituto che, fortunatamente, con grande difficoltà e professionalità del poco personale, si riesce a riportarli nei reparti e ubicarli nelle proprie celle.

I detenuti maggiorenni, inoltre, abbattono con i letti utilizzati come ariete, un cancello di sbarramento mettendo fuori uso l’impianto di videosorveglianza, in tempi diversi, gli stessi si autolesionano al punto di rendere necessarie le cure presso il nosocomio cittadino, il tutto per rendere ancor più difficoltoso il ripristino totale della sicurezza interna, che comunque viene ripristinato con affanno dai pochi Poliziotti richiamati in servizio.

Si viene a sapere in via confidenziale che, tale rappresaglia è stata messa in atto dopo la maxi perquisizione della settimana scorsa, dove fortunatamente sono riusciti a sequestrare un ingente quantitativo di droga e armi rudimentali.

Nel territorio è diventato invivibile il clima negli istituti sia minori che adulti – la totale assenza di arruolamenti negli ultimi quindici anni contro le uscite in quiescenza e i Poliziotti che si congedano dal servizio anzitempo, hanno portato a decimare posti di servizio strategici e venire meno la sicurezza degli istituti.

Nemmeno gli ultimi corsi di formazione riusciremo a sanare le uscite senza un massiccio turn over, avendo un passivo, ad oggi, di 20 mila unità che crescerà fino al 2030.

