Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro con la collaborazione della Sezione Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma, dei Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio, del Nas di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel quartiere Tufello e zone limitrofe, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere.

I controlli

L’attività ha permesso di arrestare cinque persone e di denunciarne altre due, di identificare 178 persone e di controllare oltre 100 veicoli, nel corso dei vari posti di controllo e di pattugliamento delle strade.

In particolare, proprio nel corso di un controllo alla circolazione stradale i Carabinieri hanno arrestato un 42enne romano, già noto, trovato in possesso di 3 grammi di cocaina. L’uomo è incappato in un posto di controllo allestito dai Carabinieri e nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso della droga e di 270 euro in contanti, che sono stati sequestrati assieme allo stupefacente. Poco più tardi, nel corso di un altro dispositivo di controllo, i Carabinieri hanno arrestato un altro romano di 42 anni, disoccupato e con precedenti, sorpreso mentre viaggiava a bordo di una vettura a noleggio e trovato in possesso di ben 80 involucri di cocaina del peso di 51,5 grammi, che sono stati sequestrati.

A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri sono intervenuti presso il centro commerciale Porta di Roma dove, hanno arrestato una 23enne peruviana, già con precedenti, che poco prima all’interno di un negozio, si era impossessata di alcuni capi di abbigliamento del valore di oltre 300 euro, occultandoli all’interno dello zaino, per poi oltrepassare le casse senza pagare. La merce è stata poi riconsegnata.

Infine, in zona Talenti, i Carabinieri hanno arrestato due donne di 48 e 55 anni, entrambe con precedenti, poiché nel corso di un controllo e a seguito della successiva perquisizione personale e domiciliare, sono state trovate in possesso di 15 involucri di cocaina per un peso di circa 12,5 grammi, uno di hashish di 0,8 e della somma contante di 80 euro. Le due donne sono state anche denunciate a piede libero per resistenza a pubblico Ufficiale poiché, nel corso del controllo hanno opposto resistenza al controllo spintonando più volte i militari.

I Carabinieri del Nas coadiuvati da quelli della Compagnia di Roma Montesacro hanno effettuato dei mirati controlli alle strutture di ristorazione, alcune delle quali sono state sanzionate amministrativamente. In particolare, i militari hanno sanzionato amministrativamente il legale responsabile di un bar per un importo di 2000 euro, per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, la legale rappresentante di un altro bar per l’importo di 1000 euro, per la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene ed infine la legale rappresentante di un terzo bar per l’importo di 2000 euro, per la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene e la mancata tracciabilità dei prodotti.

I servizi di controllo dei Carabinieri, mirati a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini, proseguiranno anche nei prossimi giorni con costante regolarità e in diverse aree della Capitale al fine di aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini delle aree di periferia della Capitale, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

