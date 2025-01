Riaperta la Strada Provinciale 88 tra Frosinone e Latina

Nel pomeriggio di ieri, 25 gennaio 2025, a Villa Santo Stefano, alla presenza del Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano e del consigliere provinciale delegato alla Viabilità Luigi Vittori, è stata inaugurata la riapertura della Strada Provinciale 88, importante arteria di collegamento tra i Comuni di Villa Santo Stefano e Amaseno, e tra le province di Frosinone e Latina.

La riapertura della Strada Provinciale tra le province di Frosinone e Latina

La cerimonia, aperta dal sindaco di Villa Santo Stefano Paolo Petrilli, a cui hanno preso parte diversi sindaci dei Comuni limitrofi, rappresentanti istituzionali del territorio e numerosi cittadini, ha segnato la fine di un lungo periodo di disagi cominciati con la frana del 2016 per proseguire poi con la circolazione a una sola corsia di marcia fino al 2020 e con la chiusura definitiva dal 2020 fino alla riapertura di oggi.

La SP 88 rappresenta un collegamento strategico non solo per i residenti dei territori interessati, ma anche come via secondaria frequentemente utilizzata per raggiungere il litorale laziale nei periodi di traffico intenso.

Le dichiarazioni

Nel corso della cerimonia, il Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano ha sottolineato l’importanza di questo intervento: “Restituire alla comunità una strada così rilevante, chiusa da troppi anni, significa non solo migliorare la viabilità locale, ma anche rafforzare i collegamenti tra le province di Frosinone e Latina. La sicurezza stradale resta una priorità per la nostra Amministrazione, come dimostrano i risultati del progetto ‘Sulla Buona Strada’, che nel 2024 ha visto la sistemazione di oltre 100 chilometri di strade provinciali con un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro”.

Gli interventi di ripristino hanno richiesto un investimento complessivo di 175 mila euro e hanno riguardato il rifacimento dell’asfalto, la sistemazione dei fossi per la regimentazione idraulica e l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, tutte opere completate in tempi record grazie alla collaborazione tra Provincia di Frosinone e le altre istituzioni coinvolte.

Il consigliere Luigi Vittori ha dichiarato: “Questa riapertura rappresenta un passo importante verso il miglioramento della viabilità provinciale. Interventi come questi dimostrano la nostra attenzione verso infrastrutture strategiche, che garantiscono sicurezza e qualità della vita ai cittadini”.

Grazie a una progettazione accurata e a materiali di alta qualità, la SP 88 è tornata a essere pienamente percorribile in entrambe le direzioni.

Il Presidente Di Stefano ha concluso il suo intervento ricordando l’impegno della Provincia di Frosinone nel garantire sicurezza e innovazione: “Questo risultato è il frutto di un lavoro collettivo e di una visione che mette al centro le esigenze delle comunità locali. Continueremo a intervenire con determinazione per migliorare le infrastrutture viarie del nostro territorio”.

La riapertura della Strada Provinciale 88 non è solo un successo tecnico, ma anche un segnale concreto della capacità delle istituzioni di rispondere alle necessità della popolazione, contribuendo allo sviluppo e alla sicurezza dell’intera provincia.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo