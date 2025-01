Roma – Paura in piazza Testaccio: uno studente di 17 anni è stato accoltellato al collo. Sul posto la Polizia: indagini in corso.

Roma, accoltellato al collo: 17enne in codice rosso. Indagini in corso

Stando alle prime ricostruzioni del caso, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato al collo in piazza Testaccio, a Roma. Il giovane è stato soccorso e portato in codice rosso all’ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sembra che il 17enne sia stato colpito in seguito ad un diverbio con un altro ragazzo a scuola. Indagini in corso: potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio

