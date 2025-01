Roma – Vere e proprie scene di guerriglia quelle di ieri sera, 22 gennaio 2025, quelle provenienti dalla Capitale tra le tifoserie spagnole e laziali.

Roma, 70 tifosi spagnoli aggrediti in un locale: accoltellate tre persone, indagini in corso

Stando a quanto parzialmente ricostruito, un gruppo di circa 70 tifosi spagnoli è stato aggredito in un locale da circa un’80ina di persone, molto probabilmente appartententi alla tifoseria ultras laziale, alla vigilia della partita all’Olimpico che verrà disputata questa sera, 23 gennaio.

Tre tifosi spagnoli sarebbero stati feriti con alcune coltellate. Gli aggressori sono fuggiti all’arrivo della polizia: indagini in corso.

La nota stampa del sindaco Gualtieri

“Le immagini delle aggressioni di ieri sera a Roma nei confronti dei tifosi spagnoli sono vergognose e inaccettabili. Roma rigetta con forza queste scene di violenza folle che offendono la città, i suoi cittadini e lo spirito dello sport.

Confido che le indagini delle forze dell’ordine facciano presto luce sui responsabili, perché la Capitale d’Italia non vuole e non merita di essere ricordata per simili barbarie”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Foto di repertorio

