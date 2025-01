Incidente a Frosinone, coinvolto un autoarticolato: ferito il conducente

Frosinone – Incidente di un Autoarticolato in via dei Ponticelli: intervengono i Vigili del fuoco ieri, 21 gennaio 2025.

Incidente autoarticolato a Frosinone: l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine. Ferito il conducente

I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 18:25 per un incidente stradale in via dei Ponticelli nel comune di Frosinone che ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava sacchi di granulato di materiale plastico.

Il conducente dell’ autoarticolato è stato soccorso e affidato alle cure del personale del soccorso sanitario 118.

La 1A (Prima partenza) della Sede Centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio), con modulo fuoristrada e AG1 (AutoGrù )

I vigili del fuoco di Frosinone hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

Sul posto anche Polizia Locale e il 118.