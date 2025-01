Allarme bomba a Frosinone: congegno disinnescato, indagini in corso

Questa mattina la Polizia di Stato di Frosinone è intervenuta in via Mastruccia, nella parte bassa del capoluogo, in seguito alla segnalazione relativa al rinvenimento di un pacco sospetto.

Ecco cosa è successo questa mattina a Frosinone

Giunti sul posto, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata, provvedendo al transennamento dell’area e facendo allontanare i residenti.

In seguito all’intervento degli artificieri della Polizia di Stato, provenienti da Roma, il congegno sospetto, costituito da 3 artifizi pirotecnici collegati ad un timer, è stato disinnescato e rimosso.

Al termine delle operazioni, la zona interdetta è stata riaperta.

Sul caso indaga la Squadra Mobile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio