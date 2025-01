Frosinone, il Sindaco incontra delegazione pendolari “Roma-Cassino Express”

Il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha incontrato una delegazione dell’associazione dei pendolari “Roma-Cassino Express”, composta dal Presidente Pietro Fargnoli e Alessandro Redirossi.

Tema dell’incontro le modifiche in relazione a sosta e accesso alla stazione che hanno investito l’area dello Scalo ferroviario in concomitanza all’apertura del cantiere di RFI, con i disagi registrati dai pendolari e il piano parcheggi a lungo termine (cioè quando i lavori saranno ultimati).

“L’accesso ai servizi della stazione da via Pergolesi, oggi interdetto per consentire i lavori, è stato uno dei focus dell’incontro – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli –

Per quanto riguarda la situazione relativa ai parcheggi, oltre all’ex Frasca, che in questo momento è utilizzato come area deputata alla lunga sosta, è previsto un ulteriore parcheggio nell’area ex Agip, finanziato tramite il Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, grazie al quale saranno resi disponibili ulteriori 150 stalli di sosta. Da parte dell’associazione, è stato espressamente richiesto di conoscere l’intero piano studiato dal Comune per soddisfare la domanda di accesso alla stazione da parte dell’utenza specificando quale domanda sarà soddisfatta dal rafforzamento del Trasporto Pubblico Locale e quale dall’incremento delle aree dedicate alla lunga sosta.

Stando ai dati forniti dall’associazione, infatti, sono circa 1000 i pendolari che quotidianamente utilizzano la stazione di Frosinone per motivi di studio o lavoro, su circa 3000 passeggeri che usufruiscono dei servizi ferroviari dello scalo del capoluogo. Un bacino di utenza che raggiunge la stazione tramite auto privata (circa 700), tramite Cotral, a piedi, in bici o con mezzi alternativi. L’obiettivo dell’amministrazione è venire incontro alle esigenze di tutti i pendolari e dei residenti del quartiere”.

Per quanto riguarda i problemi di accesso alla stazione durante il perdurarsi dei lavori in carico a RFI, l’associazione ha richiesto di essere messa a conoscenza delle ragioni tecniche, già analizzate dalla struttura tecnica del Comune, che hanno indotto RFI a disporre la chiusura dell’accesso di via Pergolesi. “L’Amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Mastrangeli – aveva in precedenza fatto esplicita richiesta a RFI affinché venisse data massima priorità alla riapertura dell’accesso pedonale di via Pergolesi, ottenendo la riduzione della chiusura dello stesso a 8 mesi a fronte di una cantierizzazione della durata di 36 mesi”.

“Visto il grave impatto di questa chiusura per i pendolari (il percorso a piedi dall’area ex Frasca alla stazione risulta oggi di circa 700m) – dichiara Pietro Fargnoli – abbiamo richiesto un ulteriore sforzo per evitare del tutto la chiusura dell’accesso lato via Pergolesi che si aggiungerà, per altro, all’ulteriore disagio dato dalla parziale chiusura della linea Roma-Cassino durante i mesi estivi”.

Un esame approfondito delle ragioni tecniche della chiusura dell’accesso di via Pergolesi sarà il primo passo per avviare un eventuale ulteriore confronto esteso a RFI.