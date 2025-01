Cotral, nuovi collegamenti diretti da Sora e Frosinone per Roma

Al via dal 27 gennaio nuovi collegamenti diretti da Sora e da Frosinone per agevolare la mobilità di studenti e lavoratori ciociari che ogni giorno viaggiano verso Roma per motivi di lavoro, o frequentano gli atenei della Capitale.

I dettagli sui nuovi collegamenti

La nuova rete di collegamenti prevede l’introduzione di corse dirette, studiate per favorire le esigenze di mobilità espresse nelle istanze del territorio.

Una completa rimodulazione dell’offerta di servizio che prevede un nuovo programma di corse. Nel dettaglio gli orari e le tratte dei nuovi collegamenti dal lunedì al venerdì:

Sora Fs – Roma Anagnina alle 5:20, alle 6:40 e al ritorno alle 13:00 e alle 16:45;

Frosinone Tiburtina – Roma Anagnina (via Autostrada A1) alle 7 e alle 7:30 e al ritorno alle 16:45;

Frosinone Pertini – Roma Tiburtina alle 14:30;

Sora FS – Roma Tiburtina alle 6:40 e al ritorno alle 18:40.

Inoltre, per il sabato sono previste due corse dirette:

Sora – Roma Anagnina alle 6:10;

Frosinone Tiburtina – Roma Anagnina alle 7:10.

Il nuovo modello di servizio, realizzato in sinergia con l’assessorato alla Mobilità della Regione Lazio e le Amministrazioni locali mira a semplificare gli spostamenti garantendo un’alternativa comoda, sicura e sostenibile per raggiungere Roma, con orari che coprono le principali fasce di ingresso e uscita dai corsi e dal lavoro. Il servizio avrà una frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì, con corse programmate sia la mattina presto sia nel pomeriggio per permettere a tutti di tornare a casa con tempi di spostamento ridotti.

Un passo avanti per la mobilità sostenibile. L’iniziativa non solo favorisce la mobilità, ma contribuisce anche alla riduzione dell’impatto ambientale, incentivando l’uso dei mezzi pubblici al posto delle auto private. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di interventi volto a migliorare la qualità della vita dei pendolari del territorio e a promuovere soluzioni di trasporto più green.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’istituzione di questi nuovi collegamenti diretti tra Sora e Roma Tiburtina – dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla – un servizio che rappresenta un importante passo avanti per i nostri studenti universitari e per tutti i pendolari che dalla Ciociaria si muovono quotidianamente verso Roma. Questo progetto è frutto di un lavoro di ascolto del territorio, nato con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile e sostenibile il servizio offerto da Cotral. Continueremo a lavorare in questa direzione nell’interesse dei nostri utenti.”

Foto di repertorio