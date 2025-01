Maxi blitz antidroga nella Capitale: 24 persone in manette

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, in diversi quartieri della Capitale, hanno eseguito una serie di blitz antidroga, arrestando 24 persone e sequestrando centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack e hashish, nonché materiale idoneo a tagliare e confezionare le dosi di stupefacente.

I dettagli

In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone che, in distinte operazioni, sono state tutte fermate a bordo di autovetture e trovate in possesso diverse dosi di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno consentito ai militari di sequestrare 64 involucri di cocaina, 26 di marijuana, 12 hashish e 900 euro in contanti.

I Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio, invece, hanno arrestato un cittadino albanese, trovato in possesso di 10 gr di cocaina, materiali idonei al taglio e al confezionamento delle dosi e 1040 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

In via della Pisana, i Carabinieri della Stazione Bravetta hanno notato uno scambio di droga tra un cittadino cinese e un cittadino romano. Entrambi sono stati trovati in possesso di 16,5 grammi di shaboo, bilancini di precisione e materiali da confezionamento, insieme a 3040 euro in contanti. Sempre gli stessi Carabinieri, in via dei Blichi hanno arrestato un cittadino filippino, fermato e controllato a bordo di un motoveicolo a noleggio in possesso di diverse dosi di shaboo e 270 euro in contanti.

A Ponte Sisto, i Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere hanno arrestato un tunisino di 23 anni, sorpreso mentre cedeva alcune dosi di hashish, in cambio di 20 euro, ad un 42enne italiano. A seguito di un controllo più approfondito, l’indagato è stato trovato in possesso di ulteriori 17 grammi di hashish, 330 euro in contanti e una pistola scacciacani, priva di tappo rosso.

In via Monti di Primavalle, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo a bordo del proprio motoveicolo in possesso di 12 grammi di hashish e 215 euro in contanti. Da una perquisizione estesa presso la propria abitazione, i militari hanno rinvenuto quasi 3 kg di hashish, 2,6 kg di Marijuana e 36 grammi di “crumble” (estratto di hashish) e 17 banconote contraffatte da 50 euro.

Sempre nel corso dei controlli antidroga messi in campo nelle periferie di Roma, i Carabinieri della Compagna di Frascati hanno arrestato in flagranza di reato 9 persone, tutte gravemente indiziate dei reati di detenzione e di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il bilancio dell’attività ha portato al sequestro di 19 gr di crack, 30 grammi di cocaina, 13 gr di hashish e una dose di eroina e 1640 euro in contanti.

Nel quartiere Quarticciolo, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno notato una donna lanciare dalla finestra della sua abitazione diverse dosi di sostanze stupefacenti verso due uomini che, una volta recuperate, le avevano nascoste in alcuni nascondigli di fortuna. Nel luogo di occultamento, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ben 42 dosi di crack e 25 dosi di cocaina.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Occorre precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.