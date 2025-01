Nella mattinata di oggi, 18 gennaio 2025, alle ore 11.30 circa, la Sala Operativa ha inviato le squadre 22A, AB22, AB11 e TA6 per un incendio presso il campo nomadi di Castel Romano.

Incendio a Castel Romano: tre persone ustionate, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Sono stati interessati dalle fiamme 3 moduli abitativi. Lievemente ustionate tre delle quattro persone persone che si trovavano all’interno degli stessi.

La quarta persona trasportata in codice giallo al S. Anna Pomezia. L’ intervento si è chiuso alle 13.00 circa.

L’intervento del Sulpl

Un grosso incendio di cui non si esclude l’origine dolosa, ha coinvolto questa mattina alcuni moduli abitativi nel campo rom di Via Pontina a Roma. Il bilancio parla di 4 feriti, di cui tre ustionati e diversi equipaggi dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per alcune ore per sedare le fiamme.

Sull’episodio è intervenuto il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che per voce del Segretario Romano Marco Milani torna a mettere in luce la cattiva gestione dei caschi bianchi romani di piantonamento all’ingresso dei campi: ” Un ennesimo episodio che dimostra come si sia da troppi anni abdicati alle politiche di Sicurezza e controllo all’interno dei campi, con la Polizia Locale ridotta a servizi di portierato e piantonamento vetrina ma Senza la minima idea di quale sia la situazione all’interno. Quando si parla di incendi poi, non può che tornare alla mente la tragedia del rogo di Centocelle, dove tre sorelline persero la vita a causa di una faida interna.

La Polizia Locale di Roma Capitale, sebbene con una grave carenza organica che sfiora le 3000 unità viene sempre più spesso distolta dalla Sicurezza stradale per essere impiegata in servizi di ordine pubblico come sgomberi, controllo delle zone rosse e piantonamenti troppo spesso di facciata all’ingresso dei campi rom. Invitiamo il Sindaco ad intervenire sulla gestione della Direzione Sicurezza Urbana ed il Governo a riconoscerci una volta per tutte come Forza di Polizia ad ordinamento locale”, concludono dal Sindacato.