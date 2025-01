Controlli a Tor Bella Monaca e Tor Vergata: ecco cosa emerge

I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria hanno eseguito un servizio straordinario di controllo, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della microcriminalità nei quartieri Tor Bella Monaca e Tor Vergata e nelle borgate di Finocchio e Borghesiana, prestando particolare attenzione alle fermate della linea “C” della metropolitana.

I controlli

Unitamente al personale dell’ASL Roma 6 sono stati anche effettuati diversi controlli alle attività commerciali.

Nell’ambito di questa mirata e complessa attività, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano, è stato possibile arrestare in flagranza di reato 9 persone, gravemente indiziate del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e segnalare alla locale Prefettura due soggetti per possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale, denunciare alla locale Procura della Repubblica due donne gravemente indiziate del reato di furto aggravato di energia elettrica, mediante allacci abusi alla rete elettrica.

Sono state identificate oltre 300 persone e sottoposto a controllo 150 veicoli, nel corso dei numerosi posti di controllo alla circolazione stradale nonché, effettuare controlli a diverse attività commerciali.

Nello specifico, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza nei pressi delle fermate:

“Torre Angela” – un cittadino romeno di 27 anni, con precedenti, sorpreso con 13 dosi di cocaina del peso di circa 6,5 grammi e ulteriori 13 dosi di crack del peso di circa 5 grammi e la somma contante di 270 euro, ritenuta provento pregressa attività illecita;

“Monte Compatri – Pantano” – in concorso tra di loro, una coppia di italiani di 50 e 51 anni, sorpresi a bordo di un’autovettura nei pressi del parcheggio in atteggiamento sospetto e trovati in possesso di 29 dosi di cocaina del peso di circa 15 grammi e ulteriori 36 dosi di crack del peso di circa 14,5 grammi e la somma contante di 150 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita;

“Torre Gaia” – un 23enne di origine straniera, con precedenti, sorpreso con fare sospetto e trovato in possesso di 287 involucri di eroina del peso di 115 grammi;

“Finocchio” – un italiano di 34 anni, con precedenti, trovato in possesso di 10,5 grammi di hashish. L’uomo nel corso del controllo ha cercato di divincolarsi nel tentativo di darsi alla fuga ha colpito con calci e pugni i militari prima di essere messo in sicurezza;

In via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato un uomo 41enne, con precedenti, trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e 5 di crack e della somma contante di 210 euro. In via della Tenuta di Torrenova, hanno arrestato invece in concorso due soggetti di 43 e 18 anni, con precedenti, trovati in possesso presso l’abitazione del 43enne di 4 panetti del peso di circa 290 grammi e della somma di 980 euro. Sempre in via dell’Archeologia, i militari hanno arrestato anche un cittadino straniero 29enne, senza fissa dimora e con precedenti, notato in atteggiamento sospetto e trovato in possesso di 55 dosi di cocaina del peso di circa 30 grammi e ulteriori 2,5 grammi di hashish nonché, della somma contante di 135 euro.

Nel corso dei controlli agli esercizi commerciali, i Carabinieri, unitamente al personale dell’ASL Roma 6, sono stati sanzionati amministrativamente due esercizi commerciali, intimato ai titolari di regolarizzare le carenze strutturali rilevate nella fase dei controlli entro 30 giorni dall’accertamento mentre, in un terzo caso è stata avanzata la proposta di sospensione dell’attività commerciale sempre fino alla regolarizzazione delle carenze strutturali ed igieni sanitarie rilevate nelle fasi del controllo.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.