Roma, finto poliziotto in azione sorpreso da veri agenti

Roma – La tecnica ormai collaudata era sempre la stessa: fingersi un poliziotto in difficoltà, guadagnare la fiducia dei malcapitati, per poi al momento propizio derubarle dei loro averi.

I dettagli sulla tecnica

Non sapeva, però di essere nel mirino degli investigatori del Commissariato Porta Pia che, a seguito di diverse denunce per furto, truffa ai danni di anziani e indebito utilizzo di carte di credito, erano riusciti, dopo una scrupolosa indagine, ad individuarlo.

Così, quando qualche giorno fa, i poliziotti lo hanno intercettato mentre si aggirava all’interno dell’Università “La Sapienza”, hanno seguito tutte le sue mosse per poi coglierlo sul fatto.

Con il solito “copione”, l’uomo si è avvicinato all’autista di un camion preposto alla consegna di bombole di azoto ed ossigeno che stava per uscire dalla Città Universitaria e, spacciandosi per un ispettore di polizia, dopo aver simulato il furto dell’auto di servizio con tanto di tesserino d’ordinanza e pistola, è riuscito a convincere la vittima a farsi dare un passaggio per poter raggiungere il commissariato più vicino.

Una volta nell’abitacolo, approfittando della buona fede della vittima, prima l’ha sollecitata a fermarsi con una scusa e, poi, approfittando di un suo attimo di distrazione, ha agguantato il suo marsupio contenente 170 euro oltre a diversi oggetti personali, per poi darsi alla fuga.

Ad attenderlo, però, c’erano gli investigatori del Commissariato Porta Pia che lo hanno prontamente fermato ed arrestato per furto aggravato.

La Procura ha poi chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura adottata dalla Polizia di Stato.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.