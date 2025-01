Roma – Paura questa mattina, 17 gennaio 2025, alla Clinica Parioli: un uomo è caduto all’interno del vano ascensore. Al momento è in codice rosso.

Roma, paura in clinica: 29enne cade all’interno del vano ascensore. Intervengono i Vigili del Fuoco

Alle ore 10.30 circa della mattinata di oggi, 17 gennaio 2025, la Sala Operativa, su segnalazione del 118, ha inviato la Squadra 9A di Prati ed il nucleo SAF per una persona caduta all’interno del vano ascensore della Clinica Parioli.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno assicurato l’uomo ventinovenne e riportato in superficie per consegnarlo alle cure dei sanitari. Gli stessi riferiscono il trasporto all’Umberto I in codice rosso. Sul posto il Capo Turno Provinciale ed il Funzionario VVF. Potrebbero seguire aggiornamenti.