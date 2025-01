San Giovanni Incarico, giovane trovato senza vita in casa: indagini in corso

Tragedia in provincia di Frosinone, a San Giovanni Incarico: giovane di 35 anni trovato senza vita in una casa di sua proprietà a Pico.

Residente a San Giovanni Incarico, il giovane è stato ritrovato dai propri familiari senza vita in una casa di sua proprietà a Pico, sempre in provincia di Frosinone. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine: l’ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella del gesto estremo, sul caso indagano i Carabinieri.

Il messaggio di cordoglio del Sindaco

La notizia ha sconvolto ben due comunità. Così in un post social Paolo Fallone, sindaco di San Giovanni Incarico: “Notizie devastanti e che non vorremmo mai sentire. Tutto questo ci lascia pietrificati e in un silenzio che sembra surreale. In questo silenzio rispettoso, arrivi ai genitori e a tutta la famiglia di Angelo, l’affetto e la vicinanza di tutto il paese.

Ciao Angelo”.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore dei familiari e dei cari del giovane scomparso.

Foto di repertorio