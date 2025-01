Ancora disagi sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli: un inconveniente tecnico sta causando rallentamenti ferroviari nella mattinata di oggi, 17 gennaio 2025.

Riportiamo di seguito la nota pubblicata dal portale di RFI.

Rallentamenti ferroviari per un inconveniente tecnico a Cassino: ancora disagi sull’Alta Velocità Roma-Napoli. La situazione un stazione questa mattina

“Sulla linea Alta Velocità Roma – Napoli in direzione Napoli, la circolazione ferroviaria permane rallentata in prossimità di Cassino per un inconveniente tecnico alla linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 20 minuti.

I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea”, è quanto riportato da RFI.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio