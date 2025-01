Frascati – Dottoressa aggredita al pronto soccorso la scorsa notte: un uomo avrebbe colpito la donna al volto e danneggiato un macchinario. Infine, è stato arrestato.

Sulla vicenda interviene anche la sindaca, Francesca Sbardella, con un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale.

Frascati, aggredisce una dottoressa al pronto soccorso: arrestato. La denuncia della Sindaca

Le parole della sindaca Francesca Sbardella:

“Esprimo, a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, la più ferma condanna per l’aggressione subita dalla dottoressa in servizio presso l’ospedale San Sebastiano di Frascati, vittima di un atto inaccettabile di violenza nello svolgevimento del suo prezioso lavoro al servizio della nostra comunità. A lei, e a tutto il personale sanitario che opera quotidianamente con dedizione, professionalità e senso del dovere, va la mia solidarietà e vicinanza.

Episodi come questo non possono essere assolutamente tollerati, ancora più gravi quando a farne le spese sono i medici che operano all’interno delle strutture sanitarie e che ogni giorno si impegnano senza sosta per garantire ai territori un servizio di importanza critica per tutti.

Voglio ringraziare l’Ospedale San Sebastiano e tutti i medici e il personale sanitario per il lavoro che svolgono per Frascati e per tutti i comuni limitrofi e le forze dell’ordine che con il loro tempestivo intervento hanno evitato conseguenze più gravi per la dottoressa coinvolta, per i pazienti e per tutto l’ospedale.”

Foto dalla pagina Facebook dell’Ufficio Stampa del Comune di Frascati

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo