Colleferro, sabato il bilancio condiviso tra amministrazione e cittadini

Sabato 18 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, e la Giunta Comunale invitano tutta la cittadinanza al Teatro Vittorio Veneto per un’importante relazione pubblica. Sarà l’occasione per riflettere insieme sui risultati raggiunti dall’amministrazione e sulle prospettive future per il benessere della comunità e della città.

Un viaggio tra passato, presente e futuro

“Fin da giovane, ho combattuto per riportare Colleferro ai valori che ne hanno caratterizzato le origini: città fabbrica, città del lavoro, come la definì Paolo VI. Negli anni, la vocazione produttiva della città era stata soppiantata da un’economia incentrata sui rifiuti e il degrado ambientale. Ma una svolta culturale e radicale era necessaria, e siamo riusciti a ricondurre il nostro fiume verso un nuovo alveo di crescita e rinascita,” ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Sanna.

L’intervento del Sindaco farà luce sui traguardi raggiunti: dall’assegnazione a Colleferro del titolo di Capitale regionale della Cultura e Capitale europea dello Spazio, fino alla riqualificazione degli spazi pubblici come Piazza dei Cosmonauti, Piazza Willy, il Mercato Coperto e la Biblioteca Morandi. Ogni progetto ha contribuito a ridefinire l’identità della città, trasformandola in un luogo in cui comunità e natura convivono armoniosamente.

Un invito alla partecipazione

L’evento del 18 gennaio rappresenta non solo un’occasione di confronto tra amministrazione e cittadini, ma anche un momento per celebrare il percorso intrapreso insieme. “Abbiamo intrapreso un viaggio che ha riportato Colleferro a specchiarsi nelle acque calme e chiare della sua comunità. Continueremo, insieme, a tracciare il cammino verso nuovi orizzonti,” ha aggiunto il Sindaco.

L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere, partecipare e contribuire alla crescita della città.

Dettagli evento:

Sabato 18 gennaio 2025

Dalle 10:00 alle 13:00

Teatro Vittorio Veneto, Colleferro

