Anagni, ai domiciliari un uomo di 84 anni: ecco perché

Anagni – Nel pomeriggio del 11 gennaio scorso, i Carabinieri di Anagni, coordinati dal superiore Comando Compagnia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Roma, nei confronti di un 84enne.

Anagni, ai domiciliari un uomo di 84 anni. Intervengono i Carabinieri

L’uomo rintracciato nella Città dei Papi, condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione ove sconterà la sua pena detentiva di mesi 8 di reclusione, per concorso in occultamento o distruzione di documenti contabili, commesso nella Capitale, nel 2015.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo