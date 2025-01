Spaccio a Piedimonte San Germano: arrestato 24enne

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano hanno tratto in arresto un 24enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, poiché sorpreso nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli e l’arresto

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alle violazioni in materia della legge sugli stupefacenti, hanno controllato e perquisito l’abitazione del giovane rinvenendo e sequestrando due panetti di hashish, marijuana essiccata, un bilancino digitale di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi destinate a consumatori del luogo.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di essere condotto davanti il Tribunale di Cassino per il rito direttissimo celebratosi lunedì mattina, all’esito del quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.

L’attività investigativa che la Compagnia Carabinieri di Cassino svolge contro lo spaccio di sostanze stupefacenti è quotidiana e mira sia a reprimere il fenomeno criminale sia a prevenire e sensibilizzare, soprattutto i giovani, sul danno e le conseguenze dell’assunzione di qualsiasi tipologia di droga.

Si precisa che la vicenda giudiziaria si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.