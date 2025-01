Truffa a quattro ruote smascherata dai Carabinieri: ecco come funziona, i dettagli dall’associazione Codici.

I dettagli

Attenzione agli acquisti, è importante diffidare dei super sconti e dei venditori sconosciuti. È l’invito ai consumatori che l’associazione Codici rinnova in seguito all’ennesima truffa. La vittima è un uomo di 65 anni di Medesano, in provincia di Parma, che aveva acquistato pneumatici su una nota piattaforma online. Il prodotto nuovo ed il prezzo particolarmente vantaggioso hanno spinto il consumatore a versare un bonifico di 500 euro al venditore, che si è poi rivelato essere un truffatore.

“Dopo aver atteso inutilmente la consegna della merce – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e non riuscendo a mettersi in contatto con il venditore, il consumatore ha sporto denuncia. Grazie al lavoro svolto dai Carabinieri, il truffatore è stato individuato e denunciato. Si tratta di una donna di 36 anni, già nota alle forze dell’ordine per reati compiuti con lo stesso schema. Questo a dimostrazione del fatto che sul web è facile imbattersi in annunci-trappola. Ci sono malviventi che setacciano la rete a caccia di prede e, quindi, è importante tenere alta la guardia. È bene diffidare da una parte di prezzi particolarmente vantaggiosi, che potremmo definire fuori mercato, e dall’altra di venditori sconosciuti. Anche quando si fanno acquisti su piattaforme online note, come in questo caso, è opportuno adottare una serie di accorgimenti per tutelarsi nel caso dovessero emergere delle problematiche, come ad esempio l’utilizzo di metodi di pagamento che permettono di verificare la transazione”.

L’associazione Codici fornisce assistenza ai consumatori che subiscono una truffa o che hanno problemi con l’acquisto, ad esempio per la consegna di un prodotto diverso rispetto a quello ordinato, difettoso o guasto. Per informazioni e segnalazioni è possibile telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo [email protected].

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.