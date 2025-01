Nemi, inizio dei lavori per il rifacimento dei ponti di ingresso

Dopo anni di attesa, partono i lavori per il rifacimento dei tre ponti di ingresso alla cittadina di Nemi dalla dorsale nord (Via dei Laghi). Questo progetto rappresenta un risultato di straordinaria importanza, raggiunto grazie alla sinergia tra il Comune di Nemi e la Città Metropolitana di Roma Capitale, con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del Vice Sindaco Pierluigi Sanna, del Consigliere delegato Manuela Chioccia e del Consigliere Stefano Cacciotti e il già Consigliere Metropolitano Giovanni Libanori insieme al consigliere regionale Edy Palazzi già vice sindaco di Nemi che hanno lavorato intensamente a questo risultato.

Un investimento di quasi 4 milioni di euro per la sicurezza e la viabilità

L’intervento, finanziato da due “Decreti Ponti” del Governo tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede un investimento complessivo di 3,9 milioni di euro. Un ruolo cruciale è stato svolto dagli uffici tecnici della Viabilità Sud della Città Metropolitana di Roma, che hanno lavorato instancabilmente per garantire una progettazione molto complessa e l’attivazione dei lavori.

Sette anni di criticità superate grazie a un impegno costante

La chiusura dell’ingresso principale della dorsale nord, durata ben sette anni, ha creato notevoli disagi per i residenti e per il flusso turistico che anima Nemi, specialmente durante eventi di grande richiamo. Nonostante questo grazie alla determinazione dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Alberto Bertucci Negli ultimi anni, Nemi ha registrato una crescita significativa sia dal punto di vista turistico che infrastrutturale. Le presenze turistiche sono aumentate del 15% su base annua, grazie a un’offerta culturale e naturalistica sempre più attrattiva e a eventi di richiamo nazionale.

Parallelamente, l’Amministrazione ha realizzato interventi fondamentali per la sicurezza e la modernizzazione delle infrastrutture, tra cui:

La messa in sicurezza di Via dei Laghi, Via Nemorense, Via Nemi Lago e Via Roma, con azioni mirate alla mitigazione del rischio idrogeologico.

“Questi successi sono stati raggiunti nonostante la chiusura del ponte di Nemi, avvenuta a seguito della tragica vicenda del crollo del Ponte Morandi. Ora, con l’inizio dei lavori, vediamo una luce concreta alla fine di questo percorso.”, aggiunge il Sindaco Bertucci.

Obiettivi e prossimi passi

I lavori, che avranno una durata stimata di circa un anno, puntano a:

Ripristinare un collegamento strategico per la viabilità locale e regionale;

Garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali;

Supportare la continua crescita turistica ed economica del territorio.

L’Amministrazione Comunale si impegna a limitare al massimo i disagi per i residenti e i pendolari durante l’esecuzione dei lavori. “Il nostro obiettivo è concludere l’intervento nel minor tempo possibile, creando il minimo impatto sulla quotidianità dei cittadini.”, conclude il Sindaco Bertucci.

Un futuro luminoso per Nemi

L’apertura dei ponti rappresenterà non solo un miglioramento della viabilità, ma anche un simbolo di rinascita e progresso per la comunità locale. Questo traguardo si aggiunge agli sforzi già realizzati dall’Amministrazione per posizionare Nemi come una delle mete turistiche e culturali più rilevanti della Regione Lazio.