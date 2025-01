Controlli ad Alatri e dintorni: due segnalazioni per droga

Prosegue l’attività degli uomini dell’Arma di Alatri che nel fine settimana hanno implementato le attività istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati in genere.

I controlli

Nei comuni di Alatri, Boville Ernica, Collepardo, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Torre Cajetani, Veroli e Vico nel Lazio, si è dato corso a controlli messi in atto da parte dei militari dell’Arma, le cui risultanze operative hanno consentito di segnalare 2 persone alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”; inoltre sono state elevate 4 violazione di norme al C.D.S., effettuate 6 perquisizioni personali, controllati 42 veicoli ed identificate 104 persone nonché sono stati controllati luoghi di ritrovo e 8 esercizi di pubblico intrattenimento.

In particolare sono stati effettuati controlli a tappeto nelle aree del centro storico delle cittadine e su Alatri sono stati identificati numerosi giovani presenti nelle zone centrali della cittadina anche al fine di accrescere il clima di sicurezza e serenità dei residenti.

Tali risultati sono il frutto dell’impegno dell’Arma volto a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali insistenti nel territorio, che continuerà anche nel prossimo futuro al fine di fornire una sempre maggiore cornice di sicurezza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

