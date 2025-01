Morto Oliviero Toscani, il fotografo di fama mondiale

Lutto nel mondo della fotografia: è morto Oliviero Toscani, il tanto discusso fotografo di fama mondiale. Aveva 82 anni e soffriva di una rara malattia.

Le sue foto, in sessant’anni di carriera, sono state delle potentissime denunce contro fame, violenza, razzismo e guerra. Famoso per la campagna pubblicitaria in Benetton, Oliviero Toscani ha posto la sua firma su fotografie che hanno spesso scatenato dibattiti e critiche.

La notizia della sua morte è stata diffusa nelle ore precedenti dalla famiglia, tramite una breve nota stampa diffusa anche tramite social.

Il celebre fotografo è venuto a mancare in un ospedale di Cecina, all’età di 82 anni.

Foto da Instagram

