A seguito della chiusura di via Flaminia nuova tra i civici 834 e 821, attuata dalla Polizia locale su indicazione dei Vigili del fuoco, è stato disposto questa mattina un sopralluogo con Anas, responsabile di quella tratta di via Flaminia, Protezione civile capitolina, Polizia locale, Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici e il Presidente del Municipio XV.

Roma. Rischio frana su via Flaminia: messa in sicurezza per riapertura. I dettagli

In pieno accordo tra tutti i soggetti coinvolti, è stato stabilito che Anas, in via precauzionale, posizionerà una barriera di protezione costituita da jersey sovrastati da griglia per evitare eventuale scivolamento di materiale sulla strada.

La barriera sarà lunga circa 80 metri e alta 2,5 metri e sarà posta a ridosso del marginatore stradale, nell’area attualmente zebrata, senza quindi riduzione della corsia carrabile. Le operazioni, iniziate subito dopo il sopralluogo, andranno avanti a oltranza.

Al termine la strada sarà di nuovo completamente fruibile. Il traffico fino alla completa riapertura sarà deviato su viale di Tor di Quinto.

Foto di repertorio